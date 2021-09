Sanità: Gemelli, 29 settembre giornata mondiale del cuore, futuro cardiologia è qui (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel caso dell'ipertensione non abbiamo nuove molecole ma quelle a disposizione sono largamente sottoutilizzate; l'obiettivo è dunque quello di ottimizzare il loro uso e raggiungere i target terapeutici indicati dalle linee guida. Sul fronte dell'ipercolesterolemia molto interessanti sono i dati preliminari relativi a un nuovo farmaco, l'inclisiran, un farmaco a 'piccoli Rna interferenti' (siRna) assolutamente rivoluzionario (si somministra per iniezione due volte l'anno) e già soprannominato il 'vaccino' contro il colesterolo. Nel campo della terapia del diabete, è cambiata la prima scelta della terapia; inibitori di Sglt-2 e gli agonisti di Glp-1 hanno soppiantato la metformina nelle persone con malattie cardiovascolari. Questi farmaci riducono infatti in modo importante gli eventi cardiovascolari, motivo per cui le ultime linee guida europee li indicano come farmaci di prima scelta". (segue) (Com)