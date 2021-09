Sanità: Gemelli, 29 settembre giornata mondiale del cuore, futuro cardiologia è qui (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Per quanto riguarda il trattamento, non ci sono grandi novità per la cardiopatia ischemica; si continuano a utilizzare al meglio gli stent e i farmaci già disponibili. Qui serve uno sforzo di ricerca per capire meglio le cause dell'infarto, così da identificare nuovi bersagli terapeutici per la prevenzione. "La sfida più importante della ricerca – afferma il professor Crea - è oggi capire meglio le cause dell'infarto. L'ipotesi infiammatoria proposta da noi 25 anni fa e confermata di recente dallo studio Cantos (Canakinumab Anti-Inflammatory Thrombosis Outcomes Study) è ormai una certezza. Ma adesso siamo alla ricerca di nuovi obiettivi terapeutici, anche perché il 50-60 per cento degli infarti non dipende dall'infiammazione, ma da altri meccanismi non contrastati dalla terapia antinfiammatoria (ad esempio a base di colchicina). Una prevenzione mirata, basata sulla conoscenza dei meccanismi è la sfida per i prossimi anni".