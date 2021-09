Sanità: Gemelli, 29 settembre giornata mondiale del cuore, futuro cardiologia è qui (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda lo scompenso cardiaco, la terapia si è rafforzata con una nuova classe di farmaci, gli Sglt-2 inibitori, nati come antidiabetici e che hanno un meccanismo d'azione molto più complesso di quello ipotizzato inizialmente e una notevole efficacia nei pazienti con insufficienza cardiaca anche se non diabetici. In questi ultimi anni la prognosi dell'insufficienza cardiaca è molto migliorata perché oggi disponiamo di un 'poker d'assi' di farmaci molto efficaci (beta-bloccanti, sacubitril/valsartan, Sglt-2 inibitori, antagonisti dell'aldosterone), soprattutto se utilizzati insieme perché hanno un effetto additivo. Nel caso delle aritmie, il messaggio emerso negli ultimi anni è che nella fibrillazione di recente insorgenza, una strategia terapeutica (basata su farmaci o su ablazioni) che miri al controllo della fibrillazione (cosiddetta 'rhythm control'), anziché al controllo della frequenza ('rate control') si associa a una prognosi migliore. E questa è una novità perché in passato altri studi avevano dato un segnale diverso. Un altro capitolo che ha avuto un'interessante evoluzione negli ultimi anni è quello delle malattie valvolari; qui assistiamo a un crescente successo dell'approccio percutaneo (inizialmente per la valvola aortica, poi anche per la mitrale e la tricuspide) rispetto alla chirurgia tradizionale, soprattutto nelle persone più anziane e più fragili. (Com)