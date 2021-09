Italia-Russia: l'anno incrociato dei musei si apre a Milano il 29 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'anno trasversale dei musei della Federazione Russa e della Repubblica Italiana si aprirà mercoledì 29 settembre a Milano. Lo ha annunciato oggi l'ambasciatore russo in Italia, Sergej Razov, parlando alla "Casa Russa" davanti ai propri connazionali. "Dopodomani vado a Milano, dove, mi auguro, con la partecipazione dei ministri della Cultura dei nostri Paesi, si aprirà un anno trasversale di musei", ha dichiarato il diplomatico, precisando che per l'occasione arriveranno in Italia "una dozzina di capi dei più importanti musei russi". (Rum)