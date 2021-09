Roma 2021: Raggi, Gualtieri non parla di discarica, teme contestazioni in campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Roma non c'è un sito idoneo a fare una discarica. Ci sono dei vincoli che non si possono superare. Gualtieri probabilmente si vergogna di dire che la discarica la vuole fare o a Monte Carnevale, quindi vicino a Malagrotta, oppure al Divino Amore, si vergogna perché in campagna elettorale susciterebbe contestazioni, ma ha già detto che le discariche si devono fare". Lo ha detto la sindaca di Roma uscente del M5s, Virginia Raggi, nel corso di una diretta con la trasmissione della web tv Twitch, riferendosi allo sfidante del centrosinistra alla carica di sindaco, Roberto Gualtieri. (Rer)