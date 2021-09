Roma 2021: Prestipino (Pd), cittadini romani incatenati per propri diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I cittadini romani incatenati per vedere rispettati i propri diritti. Questa volta non si tratta purtroppo di commentare la passeggiata di una famiglia di cinghiali per le vie della città, parliamo della protesta delle famiglie in attesa dello sblocco delle pratiche sulle richieste di affrancazione delle case". Così la deputata dem eletta a Roma, Patrizia Prestipino. "Oggi all’Eur, davanti la sede del dipartimento Urbanistica - spiega - è scoppiata l’esasperazione di un problema che coinvolge 8mila famiglie romane che subiscono l’inattività dell’amministrazione Raggi, che non ha saputo dare corso ai provvedimenti messi in campo da Roberto Gualtieri all’epoca ministro del Tesoro". (segue) (Com)