Infrastrutture: Balassone (Banca d’Italia), aumentare investimenti puntando sul territorio

- Scarsi investimenti, spreco di risorse e difficoltà nell’individuare le esigenze più urgenti del territorio. Sono i problemi principali che rallentano lo sviluppo infrastrutturale secondo Fabrizio Balassone, direttore del Servizio struttura economica della Banca d’Italia, intervenuto al G20 High-level conference on local infrastructure investment in corso a Genova. “I dati sono chiari nell’evidenziare che i governi non spendono risorse sufficienti per lo sviluppo infrastrutturale, sia a livello italiano che europeo. Già prima del Covid c’è stato un grave calo degli investimenti, ma la cifra investita attualmente sarebbe insufficiente anche in epoca pre-Covid, basta paragonare i dati di dieci anni fa. Oltretutto, bisogna evidenziare che non si fa un buon uso delle risorse investite, basta pensare alle problematiche delle infrastrutture”, ha detto Balassone. Tante aspettative ora per il Next generation Eu, ha aggiunto il rappresentante di Banca d’Italia, che lo ha definito una “sfida difficile ma che dobbiamo cogliere come una grande possibilità per il futuro”.(Res)