Roma 2021: Fedeli (Pd), bene Gualtieri su lavoro agile

- “Ha ragione Roberto Gualtieri: una città come Roma, con una grossa parte di terziario, deve assolutamente favorire il lavoro agile come modalità innovativa di organizzazione del lavoro non in sostituzione del lavoro in presenza ma come strumento per migliorare la qualità della vita delle persone e anche delle prestazioni lavorative. Puntando anche a spazi di co-working e sempre in modo sostenibile e paritario”. Così in una nota la senatrice Pd Valeria Fedeli componente della commissione Lavoro del Senato. (Rer)