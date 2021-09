Paesi Bassi: Democratici 66 aprono a negoziati di coalizione con Unione cristiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito olandese Democratici 66 ha deciso di modificare la posizione di chiusura circa la possibilità che l’Unione cristiana (Cu) entri nella maggioranza di governo. La leader di D66 Sigrid Kaag vuole tuttavia che le trattative per la formazione del nuovo esecutivo dei Paesi Bassi partano da sei partiti. Le trattative fra le varie forze politiche olandesi proseguiranno oggi, con l’informatore Johan Remkes che incontrerà i leader del Partito popolare per la libertà e la democrazia (Vvd), D66 e Appello cristiano democratico (Cda). Remkes sta valutando se si possa formare una coalizione di minoranza, ma a D66 non piace l'idea, perché una tale coalizione potrebbe essere instabile. Sei mesi dopo le elezioni, il processo di formazione è in stallo. Se i colloqui tra Vvd, Cda, laboristi (PvdA), Sinistra verde (GroenLinks) e Cu non dovessero portare a nulla, D66 è anche pronto a discutere la continuazione dell'attuale coalizione con l’Unione cristiana. Finora Democratici 66 hanno tentato di formare una coalizione con Pvda e Verdi.(Beb)