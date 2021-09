Parlamento: sabato 2 ottobre nuova edizione dell'Insula sapientiae

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sabato 2 ottobre, nell'ambito dell'evento "Open House Roma 2021", che prevede l'apertura gratuita concentrata in un solo fine settimana di edifici della Capitale notevoli per le loro caratteristiche architettoniche, si svolge una nuova edizione - la quarantottesima - dell'Insula sapientiae, l'iniziativa culturale che consente di visitare il complesso domenicano che gravita sulla basilica di Santa Maria sopra Minerva e che ospita le due biblioteche del Parlamento italiano, coordinate nell'ambito del Polo bibliotecario parlamentare, il convento di Santa Maria sopra Minerva e la Biblioteca Casanatense (per l'occasione, non visitabile a causa di lavori di restauro). E' quanto si legge in una nota di Montecitorio. A partire dalle ore 9, con ingresso dalla Biblioteca della Camera dei deputati (Via del Seminario 76) sono state organizzate tre visite guidate, alle ore 9, 10, 11, per gruppi di massimo 10 persone ciascuno. La visita, nel suo complesso, ha la durata di circa un'ora e mezza. E' necessario effettuare la prenotazione su https://www.openhouseroma.org/node/18549. L'accesso è consentito esclusivamente a chi è munito di una delle certificazioni verdi Covid 19. I visitatori sono tenuti ad indossare correttamente la mascherina durante tutta la visita.