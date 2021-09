Roma 2021: Raggi, problema cinghiali riguarda anche altre città, sono Regioni che devono agire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui cinghiali in città "tutti hanno visto le immagini, anche a Genova e a Torino, ma anche quelle dei cinghiali che rubavano la busta della spesa a una signora, mi hanno dato la colpa ma era in un Comune a nord di Roma. La competenza è della Regione Lazio e ci sono state le proteste, anche di sindaci e agricoltori, sotto la sede regionale. Ho fatto un esposto perchè la Regione Lazio non applica le misure di contenimento, le Regioni debbono agire, non lo dice Virginia Raggi ma tutti i sindaci e anche gli agricoltori". Lo ha detto la sindaca di Roma uscente del M5s, Virginia Raggi, nel corso di una diretta con la trasmissione della web tv Twitch. (Rer)