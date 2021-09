Repubblica Ceca: presidente firma esclusione Cina e Russia da gara per centrale di Dukovany

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ceco, Milos Zeman, ha firmato la legge che esclude società cinesi e russe dal partecipare alla gara per l’espansione della centrale nucleare di Dukovany. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Ctk”. La legge stabilisce che al progetto possano partecipare soltanto Paesi che hanno aderito all’Accordo internazionale sugli appalti pubblici del 1996. Le sole compagnie che restano in gara per l’appalto sono quindi Edf (Francia), Khnp (Corea del Sud), e Westinghouse (Stati Uniti). La gara dovrebbe essere ufficialmente annunciata dal governo dopo le elezioni del prossimo 8-9 ottobre. (Vap)