- "Oggi, grazie al leader in pectore della Lega, Giancarlo Giorgetti, scopriamo che il carroccio a Roma sosterrà Carlo Calenda. La trasparenza, a pochi giorni dal voto, è utilissima ai cittadini per orientarsi. Noi siamo convintamente a fianco di Roberto Gualtieri". Lo scrive su Twitter Alessia Rotta (Pd), presidente della commissione Ambiente della Camera. (Com)