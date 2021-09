Cina-Indonesia: colloquio tra vertici assemblee consultive su rafforzamento cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wang yang, presidente del Comitato nazionale della Conferenza consultiva del popolo cinese, ha intrattenuto colloqui telematici con l'omologo indonesiano Bambang Soesatyo per discutere il rafforzamento della cooperazione bilaterale. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale "China News". La Cina, ha detto Wang, è disposta a comunicare a tutti i livelli con l'Assemblea consultiva del popolo indonesiano per promuovere lo sviluppo congiunto della Nuova via della seta o Belt and Road Initiative (Bri) e la cooperazione anti-pandemica. Bambang Soesatyo ha ringraziato la Cina per aver supportato il governo di Giacarta nella lotta al Covid-19 e ha auspicato l'estensione della cooperazione a vari settori.(Cip)