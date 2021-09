Bce: Lagarde, il Pepp è stato senza alcun dubbio utile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Programma di acquisto di emergenza pandemica (Pepp) della Banca centrale europea (Bce) è stato senza dubbio utile. Lo ha detto in audizione alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, la presidente della Bce, Christine Lagarde. "Penso che la risposta sia un inequivocabilmente sì", ha detto. "Se guardiamo all'obiettivo che avevamo, mantenere favorevoli le condizioni di finanziamento garantendo allo stesso tempo che le prospettive dell'inflazione fossero soddisfacenti, la conclusione è che è stato efficace. I tecnici della Bce hanno cercato di quantificare l'incremento della crescita e quello dell'inflazione confrontandolo con quella che sarebbe stata l'evoluzione senza Pepp, che, per il periodo dal 2020 al 2023, è rispettivamente dell'1,8 per cento e dell'1,2 per cento. Quindi è fuori questione che il Pepp sia stato efficace", ha detto (Beb)