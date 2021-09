Spagna: ex ministra Esteri Laya a processo il 4 ottobre in caso Ghali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministra degli Esteri spagnola, Arancha Gonzalez Laya, il 4 ottobre prossimo sarà chiamata adeporre come imputata nell'ambito del processo sulla vicenda Brahim Ghali. Il giudice del Tribunale di Saragozza, Rafael Lasala, sta indagando sull'ingresso in Spagna del leader del Fronte Polisario, avvenuto il 18 aprile scorso a bordo di un aereo algerino atterrato presso la base aerea di Saragozza. Ghali sarebbe entrato in territorio spagnolo senza passare per i controlli di sicurezza e senza documentazione.(Spm)