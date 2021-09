Bce: Lagarde, impegnati a preservare condizioni favorevoli di finanziamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea (Bce) è totalmente impegnata a preservare condizioni di finanziamento favorevoli. Lo ha detto in audizione alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, la presidente della Bce, Christine Lagarde. "Condizioni di finanziamento favorevoli sono essenziali affinché l'economia possa continuare la sua ripresa e l'inflazione possa convergere durevolmente verso il nostro obiettivo. Abbiamo visto i tassi di interesse di mercato allentarsi durante l'estate, ma di recente hanno in qualche modo invertito questo calo. Tuttavia, le condizioni dei prestiti bancari sono rimaste molto accomodanti", ha spiegato. "Nel complesso, ciò ha lasciato le condizioni di finanziamento per l'economia rimaste molto favorevoli", ha detto. "Pertanto, a seguito di una valutazione congiunta delle prospettive di inflazione e delle condizioni di finanziamento, il Consiglio direttivo ha deciso all'inizio di questo mese di impostare un ritmo moderatamente più lento degli acquisti netti di attività nell'ambito del programma di acquisto di emergenza pandemico. Rimaniamo totalmente impegnati a preservare queste condizioni di finanziamento favorevoli, necessarie per una robusta ripresa che riporti l'inflazione al livello pre-pandemia", ha aggiunto. (Beb)