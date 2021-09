Kosovo: Corte costituzionale respinge ricorso Lista serba contro governo Kurti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il candidato nominato come ministro era un membro dell'Assemblea nazionale e, di conseguenza, la sua approvazione formale non era un obbligo costituzionale", ha dichiarato la Corte costituzionale nel respingere il ricorso della Lista serba, che aveva contestato una violazione dell'articolo 96 della Costituzione kosovara sulle modalità con cui il secondo governo guidato dal premier Kurti aveva nominato come ministra per l'Amministrazione del governo locale Emilia Rexhepi, esponente della comunità bosgnacca del Kosovo. (Alt)