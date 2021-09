Kosovo-Serbia: premier Kurti, dialogo unico modo per soluzione e ridurre tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo tra Kosovo e Serbia è l'unico modo per trovare soluzioni giuste e ridurre le tensione tra i due Paesi. Lo ha affermato il primo ministro del Kosovo Albin Kurti che nella tarda serata di ieri ha intrattenuto una conversazione telefonica con l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell e il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Al centro dei colloqui, i recenti sviluppi nel nord del Kosovo. "Nelle conversazioni telefoniche di oggi con Borrell e Stoltenberg abbiamo discusso dello stato di diritto, della pace e della sicurezza e della necessità di ridurre l'escalation nel nord del Kosova. Il dialogo è l'unico modo per trovare soluzioni giuste", ha scritto ieri Kurti su Twitter. In risposta agli attacchi ai centri di registrazione di veicoli kosovari di Zubin Potok e Zvecan, Kurti ha affermato che la Serbia sta provocando un grave conflitto internazionale. “Le indagini preliminari dimostrano che l'incendio dell'edificio del Centro di immatricolazione dei veicoli a Zubin Potok non è stato accidentale ma intenzionale. A Zvecan sono state lanciate anche due bombe a mano, sempre nell'edificio dello stesso centro di immatricolazione dei veicoli", ha dichiarato sabato il premier. "Individui o gruppi per i quali lo stato di diritto e l'ordine pubblico mettono in pericolo l'attività criminale stanno attaccando il nostro Stato e minando la pace. Sono chiaramente incoraggiati e sostenuti dalla Serbia, in particolare dal regime autocratico (di Belgrado). Sfortunatamente, davanti agli occhi della comunità internazionale, la Serbia sta usando i cittadini del Kosovo per provocare un grave conflitto internazionale", ha concluso. (segue) (Alt)