Kosovo-Serbia: premier Kurti, dialogo unico modo per soluzione e ridurre tensioni (2)

- Ieri l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, ha fatto appello affinché Kosovo e Serbia trovino delle soluzioni per disinnescare la situazione al confine settentrionale tra i due Paesi e concordare la via da seguire. Invito arrivato a seguito dell'aumento delle tensioni tra i due Paesi dopo l'introduzione da parte di Pristina di imporre il cambio di targhe per i veicoli in entrata dalla Serbia. Quest'ultima ha aumentato il livello di allerta del suo Esercito alla frontiera con il Kosovo. "La Serbia e il Kosovo devono ridurre incondizionatamente la situazione sul campo, ritirando immediatamente le unità speciali di polizia e smantellando i posti di blocco. Eventuali ulteriori provocazioni o azioni unilaterali e scoordinate sono inaccettabili", ha aggiunto Borrell ricordando che l'Ue sosterrà attivamente questi sforzi. "Sia il Kosovo che i leader serbi sono pienamente responsabili di eventuali rischi per la sicurezza e il benessere delle comunità locali sia in Kosovo che in Serbia. L'ho sottolineato nelle mie telefonate con il presidente (Aleksandar) Vucic e il primo ministro (Albin) Kurti questa settimana", ha sottolineato. (segue) (Alt)