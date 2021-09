Kosovo: presidente Osmani interrompe visita a New York dopo tensioni con la Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Kosovo Vjosa Osmani ha interrotto ieri la sua visita a New York alla luce degli sviluppi nel nord del Kosovo. Nella tarda serata di ieri il capo di Stato ha commentato gli incidenti avvenuti a Zubin Potok e Zvecan: "I recenti attacchi alle istituzioni pubbliche nel nord del Paese da parte di strutture criminali e illegali sostenute dalla Serbia sono la principale prova di ciò che abbiamo detto per un molto tempo: la Serbia e il regime egemonico di Vucic sono le principali fonti di destabilizzazione nella regione, che mira a disfare i successi dei nostri alleati americani ed europei in Kosovo e nella regione", ha scritto Osmani su Facebook. "La comunità internazionale non dovrebbe ignorare ciò che è chiaramente ovvio: la tendenza russo-serba a danneggiare, attraverso la destabilizzazione della nostra regione, l'Unione europea e la stessa Nato, sia come unione che come sistema di valori. In Kosovo, Montenegro e Bosnia ed Erzegovina è stato utilizzato anche lo stesso modello destabilizzante che la Russia utilizza negli Stati baltici, Ucraina, Moldavia e Georgia, quindi è tempo che la comunità internazionale, in primis gli Stati membri dell'Ue e della Nato, vedano questo pericolo e smettano il regime di Vucic dal raggiungimento del suo obiettivo di creare un 'mondo serbo' che appartiene alla logica degli anni '90 in Serbia", ha aggiunto. (segue) (Alt)