Ambiente: Save the Children, bimbi nati in 2020 esposti 7 volte in più rispetto ai nonni a ondate di calore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto diffuso oggi da Save the Children, sviluppato con la partecipazione e le testimonianze di un gruppo di bambini tra i 12 e i 17 anni provenienti da Albania, Bangladesh, Cile, El Salvador, Guatemala, Kosovo, Norvegia, Somalia, Sri Lanka, Stati Uniti e Zambia, delinea le "proporzioni devastanti dell'impatto della crisi climatica sui bambini se non ci sarà un'azione immediata". L’Organizzazione sottolinea infatti che "gli impegni presi finora per la riduzione delle emissioni nel quadro dell'Accordo di Parigi determinerebbero un aumento della temperatura globale da 2,6 a 3,1 gradi Celsius al di sopra dei livelli preindustriali, con un impatto inaccettabile sui bambini. Come evidenziato nel rapporto, però, è ancora possibile invertire questo andamento. Se si riuscirà invece a limitare l’aumento della temperatura a 1,5 gradi come sancito dall’obbiettivo dell’Accordo di Parigi, l'esposizione aggiuntiva dei neonati attuali alle ondate di calore eccessivo diminuirà del 45 per cento, del 39 per cento per la siccità, del 38 per cento per le inondazioni dei fiumi, del 28 per cento per la perdita dei raccolti e del 10 per cento per la devastazione degli incendi". (segue) (Ren)