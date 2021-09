Balcani: premier albanese Rama, Open Balkans è nostra strada comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa Open Balkans è certamente "la nostra strada comune": lo ha detto il primo ministro dell'Albania, Edi Rama, nella conferenza stampa congiunta oggi a Pristina con l'omologo del Kosovo, Albin Kurti. "Sono certo che Open Balkans è la nostra strada, la strada comune verso un bene comune", ha dichiarato Rama evidenziando che vi è una grande differenza tra nazionalismo e patriottismo. "Il nazionalismo significa voler vedere l'altro in una posizione difficile; patriottismo significa volere il meglio per se stessi", ha dichiarato Rama. Secondo il premier albanese, l'opposizione del premier kosovaro Kurti all'iniziativa Open Balkans è "solo politica". "E' naturale che abbiamo un disaccordo su questo con Albin, ma questi disaccordi sono di natura politica. I nostri rapporti sono in piena salute e non vengono influenzati da disaccordi di questo tipo", ha dichiarato il capo del governo di Tirana. (segue) (Alt)