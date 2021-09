Balcani: visita von der Leyen inizia domani da Tirana e Skopje

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sarà nei Balcani occidentali da domani a giovedì, per visitare Albania, Macedonia del Nord, Kosovo, Montenegro, Serbia e Bosnia e Erzegovina. Lo si apprende dalla Commissione europea che ha spiegato che la visita è in vista del vertice Ue-Balcani occidentali del 6 ottobre. La presidente inizierà il suo viaggio a Tirana, domani mattina, dove sarà ricevuta dal primo ministro, Edi Rama, e dal presidente, Ilir Meta. Insieme a Rama, parteciperà all'inaugurazione della scuola "Korb Muca School and Europa Kindergarten", ricostruita con i fondi dell'Ue nell'ambito del programma EU4Schools dopo il devastante terremoto del 2019. Domani pomeriggio andrà a Skopje, dove incontrerà il primo ministro, Zoran Zaev, così come il presidente, Stevo Pendarovski, e svolgerà una visita a un centro culturale giovanile, insieme al primo ministro Zaev. Mercoledì mattina la presidente von der Leyen sarà a Pristina, dove incontrerà il presidente, Vjosa Osmani, e il primo ministro, Albin Kurti. Visiterà anche l'asilo Cicerimat, costruito con fondi dell'Ue, insieme al primo ministro. La presidente andrà poi a Podgorica, dove sarà ricevuta dal presidente, Milo Dukanovic, e dal primo ministro Zdravko Krivokapic. (segue) (Beb)