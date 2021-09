Bce: Lagarde, due innovazioni chiave in nostra nuova strategia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova strategia della Banca centrale europea (Bce) si compone di due innovazioni chiave: l'obiettivo di inflazione simmetrica del 2 per cento a medio termine e la necessità di una risposta persistente per mantenere la simmetria. Lo ha detto in audizione alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, la presidente della Bce, Christine Lagarde. "Nella mia audizione di conferma davanti a questa commissione nel settembre 2019, ho stabilito un obiettivo: garantire che la Bce si impegnasse in una riflessione sul fatto che il suo quadro di politica monetaria fosse sufficientemente solido per affrontare le sfide future. Con la positiva conclusione della nostra revisione della strategia a luglio, credo che abbiamo raggiunto questo obiettivo", ha spiegato. "La revisione ha dato per scontati il mandato della Bce e l'obiettivo primario della stabilità dei prezzi", come previsto dai Trattati, ma "allo stesso tempo, abbiamo esaminato a fondo gli aspetti chiave della vita dei cittadini", ha aggiunto. (segue) (Beb)