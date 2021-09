Recovery: Casellati, ruolo Camere sarà strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, "adesso che riprendono le attività economiche, sociali e culturali e torna a vibrare nel Paese un fermento di laboriosa normalità, anche il nostro Parlamento può recuperare la pienezza della sua centralità nel sistema della democrazia rappresentativa. E l’occasione - ha aggiunto la seconda carica dello Stato - è proprio il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), come ho già avuto modo di dire, laddove le Camere hanno un ruolo strategico perché devono controllare che le riforme siano davvero attuate". Nel suo intervento in apertura del convegno "Il Parlamento italiano da Firenze a Roma. Il ruolo delle assemblee elettive nella società che cambia", a palazzo Vecchio, a Firenze, Casellati ha concluso: "La nostra riflessione sul ruolo del Parlamento, come sull’opportunità di una più efficace integrazione tra autonomia degli enti territoriali e poteri del legislatore, deve partire proprio da qui". (Rin)