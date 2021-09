Medio Oriente: Ue su scontri Cisgiordania, serve negoziato per trovare una soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scontri in Cisgiordania in cui sono morti cinque palestinesi dimostrano ancora una volta che è necessario che le parti si impegnino in un negoziato che è il solo modo per trovare una soluzione sostenibile alla situazione. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Peter Stano. "Siamo tristi per ogni vita persa" e quanto avvenuto "sottolinea ancora una volta il bisogno di trovare una soluzione sostenibile alla situazione nei Territori occupati in Israele", ha spiegato. "Perché il continuo scontro, la continua perdita di vite, non sono strade percorribili, non sono strade sostenibili. Ci rammarichiamo per questo incidente e per la violenza. E diciamo ancora una volta che è molto, molto importante che le parti si impegnino in un negoziato significativo, perché solo in questo negoziato tra le due parti può essere trovata una soluzione per il bene di entrambi i popoli e si può evitare che continuiamo ad essere testimoni di questi eventi", ha detto. (Beb)