Imprese: Generali, Del Vecchio sale ancora e arriva al 5,13 per cento

- Leonardo Del Vecchio ha rafforzato ulteriormente la sua quota in Generali. Secondo quanto si apprende da un internal dealing della società, il fondatore di Luxottica ha acquistato attraverso la holding Delfin 454.704 azioni complessive, pari allo 0,03 per cento circa del capitale del Leone, portando la sua quota nella compagnia triestina al 5,13 per cento. Il patto parasociale di consultazione con Francesco Gaetano Caltagirone e Fondazione Crt sale così al 12,56 per cento. È in programma per il primo pomeriggio di oggi il consiglio di amministrazione di Generali, che dopo il comitato nomine di venerdì scorso esaminerà la procedura per la definizione della lista del Cda per il rinnovo del board, in vista dell’assemblea degli azionisti di primavera. (Rin)