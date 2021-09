Cina: ministro Esteri Wang, caso Meng progettato per colpire colossi tecnologici cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ritiene che il caso di Meng Wanzhou sia stato un atto progettato per ostacolare Huawei e le aziende high-tech cinesi. Lo ha affermato Wang Yi, il ministro degli Esteri cinese, durante una conversazione telefonica con l'omologo venezuelano Felix Plasencia, che ha espresso sostegno alla posizione della Cina sul caso giudiziario della direttrice finanziaria di Huawei. Il capo della diplomazia cinese, secondo quanto riportato dal canale televisivo "Cgtn", ha affermato che "la detenzione arbitraria di cittadini stranieri per scopi politici sotto vari pretesti è un vero e proprio bullismo coercitivo che sfida le regole internazionali". Le dichiarazioni giungono dopo che Meng è tornata in Cina lo scorso sabato dopo quasi tre anni di detenzione in Canada, dove era stata arrestata nel dicembre 2018 su richiesta degli Stati Uniti. "Pechino si è sempre opposta a ogni potere e non ha paura di alcuna coercizione. Non abbiamo mai compromesso la posizione di salvaguardare i diritti e gli interessi legittimi dei nostri cittadini", ha aggiunto Wang. "Il ritorno di Meng in Cina è stata la vittoria della giustizia", ha detto oggi Hua Chunying, una portavoce del ministero degli Esteri cinese. (segue) (Cip)