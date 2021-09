Cina: ministro Esteri Wang, caso Meng progettato per colpire colossi tecnologici cinesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il colosso delle telecomunicazioni cinese Huawei ha fatto sapere che "continuerà a difendersi" dalle accuse degli Stati Uniti anche dopo la liberazione di Meng Wanzhou. La direttrice finanziaria di Huawei era stata accusata dagli Stati Uniti di frode telematica e bancaria, avendo cercato di nascondere alla banca Hsbc presunte violazioni delle sanzioni Usa nei confronti dell'Iran in commesse dalla controllata di Huawei Skycom. Il dipartimento di Giustizia Usa ha raggiunto un accordo con la dirigente cinese per sospendere l'imputazione fino al 2022 e, in caso di rispetto dei termini dell'intesa da parte della Meng, far cadere successivamente le accuse. Anche il Canada ha partecipato all'accordo ottenendo la liberazione da parte della Cina dei suoi cittadini Michael Kovrig e Michael Spavor, anch'essi rientrati nel loro Paese. Huawei resta tuttavia soggetta a dure sanzioni da parte degli Stati Uniti, costate all'azienda 30 miliardi di dollari l'anno secondo quanto riferito in conferenza stampa dal presidente di turno della compagnia, Eric Xu Zhijun. (Cip)