Francia: Hidalgo e il Ps salutano vittoria socialdemocratici in Germania

- Il Partito socialista (Ps) francese e la sua candidata alle prossime elezioni presidenziali, la sindaca di Parigi Anne Hidalgo, hanno salutato al vittoria dei socialdemocratici tedechi alle ultime elezioni. In un tweet la prima cittadina ha espresso tutto il suo "sostegno" al candidato socialdemocratico Olaf Scholz, che è arrivato al 27,5 per cento. Secondo Hidalgo, la Spd ha smentito "i pronostici grazie ad un programma ambizioso: rivalorizzazione del salario minimo, piano per gli alloggi, mutazione dell'economia dinnanzi all'emergenza climatica". Il segretario dei socialisti francesi, Olivier Faure, ha definito come "ispiratore" il risultato delle elezioni tedesche. "Lezione numero uno: non pensare mai che sia perso in partenza. Lezione numero due: pensare coalizione", ha scritto Faure. (Frp)