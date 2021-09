Roma 2021: Rossi (Ugl), Raggi lascia buco da 122 milioni in bilanci, prima di lei erano in attivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando la sindaca Raggi è stata eletta nel 2016 ereditava dal commissario straordinario Tronca un rendiconto economico in attivo di circa 277 milioni di euro, un attivo che la gestione a 5 stelle ha contribuito a diminuire ogni anno regolarmente, ed ora a 5 anni di distanza la sindaca lascia al suo eventuale successore un buco da oltre 122 milioni, un fardello pesantissimo che dovrà sobbarcarsi chi si troverà a governare Roma dopo le prossime elezioni nonostante la Sindaca abbia rivendicato risultati incredibili nella gestione dei conti del Comune di Roma". Lo dichiara in una nota Ermenegildo Rossi, segretario Ugl di Roma e provincia che continua. "Una buona gestione di una Città passa obbligatoriamente da un'oculata gestione dei bilanci della stessa e il disastro economico lasciato dalla Giunta Raggi funge da cartina al tornasole per misurare il fallimento di quest'esperienza politica, 5 anni di confusione che hanno visto la Capitale sprofondare nel pantano sotto praticamente tutti i punti di vista, da quello economico ai servizi passando per il decoro urbano e la sicurezza - aggiunge Rossi -. Una gestione scellerata che ha gravato su molte lavoratrici e lavoratori delle aziende controllate dal Comune e che ogni Romano ha dovuto subire sulla propria pelle".(Com)