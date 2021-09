Milano: chiama i soccorsi per autolesionismo e denuncia il coinquilino spacciatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo le 3 di questa notte, gli agenti della polizia di Stato di Milano sono intervenuti in un appartamento in viale Omero in seguito alla chiamata di un 31enne che riferiva di aver compiuto gesti autolesionistici. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato il personale del 118, intento a soccorrere l'uomo con alcuni tagli sulle braccia, e quest'ultimo ha riferito loro che il coinquilino – un altro cittadino italiano di 30 anni – era uno spacciatore. Gli agenti, quindi, hanno proseguito con la perquisizione domiciliare, rinvenendo 20 grammi di hashish, 15 grammi di shaboo e 1.600 euro in contanti. Il 31enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, mentre il coinquilino è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso. (Rem)