- Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle opere d'arte, in orario notturno, dalle 21 di questa sera, lunedì 27, alle 5 di martedì 28 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Varese. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.(Com)