Nagorno-Karabakh: presidente Azerbaigian soddisfatto dal peacekeeping delle forze russe

- Il presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, valuta positivamente l’attività delle forze di peacekeeping della Federazione Russa in Nagorno-Karabakh. Lo ha riferito in un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa turca "Anadolu". “In generale le attività delle forze di pace russe possono essere valutate positivamente. Certo, ci sono questioni irrisolte su cui abbiamo delle rivendicazioni, come ad esempio la questione degli ingressi illegali di cittadini stranieri nelle nostre terre. Il Karabakh è un nostro territorio, nessun cittadino o veicolo straniero può entrare in queste aree senza il nostro permesso, che deve essere concesso da noi", ha detto Aliyev, rispondendo a una domanda sul ruolo delle forze di pace russe dislocate nel territorio conteso da Azerbaigian e Armenia. (Tua)