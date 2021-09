Germania: Wissing (Fdp), alleanza di governo con Verdi deve basarsi su contenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una possibile alleanza di governo tra Partito liberaldemocratico (Fdp) e Verdi, dopo le elezioni del Bundestag tenute in Germania ieri 26 settembre, dovrebbe basarsi “principalmente sui contenuti”. È quanto dichiarato dal segretario generale della Fdp, Volker Wissing, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente radiotelevisiva “Ard”. In particolare, Wissing ha affermato che i liberaldemocratici non intendono “innalzare nessuno alla Cancelleria”, né il candidato del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Olaf Scholz, né lo sfidante dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e dell'Unione cristiano-sociale (Csu),Armin Laschet. Per la composizione dell'esecutivo, si tratta infatti di “contenuti”, ha evidenziato il segretario generale della Fdp. (Geb)