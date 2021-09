Commercio: Conftrasporto, su autostrade italiane merci viaggiano secondo tabelle di marcia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun disagio lungo le autostrade italiane, nessun rallentamento: le merci partono e arrivano a destinazione secondo le modalità e i tempi previsti. È quanto precisa Conftrasporto-Confcommercio in merito alla protesta annunciata nei giorni scorsi sui social da alcuni autisti contrari alla certificazione verde. Iniziativa, si legge in una nota, che “al momento non sembra aver causato alcuna ripercussione lungo le strade e le autostrade italiane: gli autotrasportatori, dunque, continuano a garantire l'approvvigionamento delle merci su tutto il territorio nazionale”. Rimane però, prosegue la nota, la “forte preoccupazione che al 15 di ottobre, la carenza di autisti oramai strutturale (ne mancherebbero 20 mila) e l'alta percentuale di non vaccinati nel comparto insieme all'oggettiva impossibilità di procedere al tampone rispettando modalità e tempi dell'attività lavorativa, possano produrre un forte impatto negativo sulla capacità di erogare i servizi necessari”. Sarebbe quinti utile, secondo Conftrasporto, ragionare “su una deroga mirata per gli autisti sprovvisti di green pass al 15 ottobre”. (Com)