Energia: Scholz (Spd), tutte parti coinvolte in Nord Stream 2 rispettino loro obblighi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le parti coinvolte nel progetto del gasdotto Nord Stream 2 dovrebbero rispettare i loro obblighi per garantire la messa un funzione del progetto. E' quanto dichiarato dal candidato alla Cancelliera del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) nel corso di una conferenza stampa. "Poiché la costruzione del gasdotto è stata completata, ora tutti dovrebbero assicurarsi che le garanzie relative al suo funzionamento vengano rispettate. Queste garanzie includono che l'Ucraina resti un Paese di transito, poiché dobbiamo assicurarci che le forniture di gas non comportino rischi per alcuni paesi in Europa orientale", ha detto Scholz. Il leader dellSpd, che ieri ha vinto le elezioni parlamentari, ha sottolineato che la Germania "ha fatto uno sforzo" perché vengano assicurate delle garanzie significative. (Geb)