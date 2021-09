Vaticano: Papa, aborto è ormai abitudine bruttissima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro del Papa con i partecipanti all'Assemblea Plenaria della Pontificia Accademia per la Vita, ricevuti oggi in Udienza, è stata l'occasione per tornare a parlare di aborto. Il Santo Padre ha sottolineato: "L'aborto è diventata una abitudine bruttissima, è un omicidio". Il tema è sempre quello dello scarto, tanto caro a Francesco: "C'è lo scarto dei bambini che non si vogliono ricevere e con quella legge dell'aborto che li uccide e oggi questa è diventata una abitudine normale, che è bruttissima perché è un omicidio". (Civ)