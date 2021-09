Speciale difesa: Libano, generale Del Col incontra ministro Esteri, “blue line" è centro di gravità di Unifil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al ministro della Difesa Maurice Sleem, incontrato Del Col ha rimarcato come la "blue line" rappresenti il centro di gravità delle operazioni di Unifil e quanto sia fondamentale mantenerne l’equilibrio esistente per evitare potenziali escalation che potrebbero compromettere la cessazione delle ostilità. Il lancio di razzi dal territorio libanese e la risposta israeliana con colpi di artiglierà nel mese di agosto mettono a rischio la stabilità dell’area. Ha inoltre enfatizzato l’importanza del “tripartito”, tavolo formale gestito da Unifil con i rappresentanti delle Forza armate libanesi e israeliane, per la risoluzione dei problemi relativi alla "blue line", sottolineando la necessità di espandere tale consesso come ha recentemente indicato il Consiglio di Sicurezza. (Res)