Speciale difesa: Erdogan, con Biden distanza mai sperimentata con nessun altro leader a Washington

- Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha ammesso che il suo rapporto con l’omologo Usa, Joe Biden, è caratterizzato da una distanza mai sperimentata con nessun leader statunitense. Parlando ai giornalisti a Istanbul al suo ritorno dal viaggio negli Stati Uniti, dove ha preso parte all’Assemblea generale Onu, Erdogan ha commentato il suo rapporto teso con Biden. “In quanto Paesi della Nato dovremmo avere una situazione molto differente. Perché non ho mai sperimentato una situazione del genere con nessuno dei presidenti statunitensi. Sfortunatamente siamo in una situazione del genere in questo momento e le nostre relazioni con gli Stati Uniti non dovrebbero versare in questo stato". Già in una conferenza stampa a New York, Erdogan ha sottolineato le criticità del rapporto con Biden, affermando di aver “lavorato bene” con George Bush Jr, con Barack Obama, con Donald Trump, ma di non "poter dire di essere partito bene” con l’attuale presidente statunitense. “Non posso dire davvero che ci sia un processo sano nelle relazioni turco-americane. Perché? Abbiamo comprato gli F-35, pagato un miliardo e 400 milioni di dollari, e gli F-35 non ci sono stati consegnati”, ha proseguito Erdogan. “La Turchia compra tutto ciò che è necessario per la propria difesa”, ha ribadito, aggiungendo che “inizierà anche a produrre, se necessario”. “E’ mia speranza che come due Paesi della Nato ci trattiamo a vicenda in modo amichevole, non ostile, ma l’attuale traiettoria dei due Paesi non promette nulla di buono”, ha proseguito. (Res)