Speciale difesa: Michel, la nostra autonomia strategica rafforzerà anche la Nato

- L'autonomia strategica dell'Unione europea rafforzerà l'influenza positiva dell'Ue e anche la Nato. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, all'Assemblea generale dell'Onu. "L'Ue e gli Stati membri sono una delle principali potenze economiche al mondo e il primo sponsor della pace e dello sviluppo sostenibile", ha detto. "Finanziamo con gli Stati membri un quarto del bilancio ordinario delle Nazioni Unite, il 30 per cento del budget totale per il mantenimento della pace e la metà degli aiuti allo sviluppo del mondo. E' una scelta deliberata, è una scelta coerente con la nostra visione di un mondo aperto e interconnesso", ha aggiunto. "Abbiamo dei valori da promuovere, cittadini da proteggere, interessi da difendere. E in questo spirito stiamo sviluppando l'autonomia strategica dell'Ue, compreso nelle capacità di sicurezza e difesa. Per essere meno dipendenti. Per rafforzare la nostra influenza positiva e anche per consolidare l'alleanza atlantica", perché "alleati più forti stringono un'alleanza più forte nella trasparenza e nella lealtà", ha sottolineato. (Beb)