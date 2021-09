Infrastrutture: Franco, presidenza G20 ha valorizzato esigenza di collaborare con autorità locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza italiana del G20 ha riconosciuto in "maniera esplicita" e "senza precedenti" l’esigenza di rafforzare la collaborazione con le autorità locali nello sviluppo e nel mantenimento delle infrastrutture. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Daniele Franco, nel suo intervento alla conferenza sugli investimenti nelle infrastrutture locali organizzata a Genova dalla presidenza italiana del G20. Nel mese di luglio, ha osservato il ministro Franco, è stata inoltre approvata "un’agenda politica sulla manutenzione delle infrastrutture": si tratta – ha detto – di un documento molto significativo e “urgente per il mio Paese”. “Il ruolo delle autorità locali è decisivo”, ha sottolineato il ministro, menzionando anche l’esigenza riconosciuta della creazione di infrastrutture sostenibili per la ripresa economica. “Permetteranno di sbloccare il potenziale di crescita” e la renderanno "duratura", ha spiegato Franco. Le città, ha concluso Franco, hanno un ruolo cruciale in tutto questo processo visto che da esse proviene il 70 per cento delle emissioni nocive. (Res)