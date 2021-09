Pallavolo: Mattarella, siete stati bravissimi, non pensate troppo a Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Malgrado gli accenni fatti alla delusione per le Olimpiadi, vorrei invitare la squadra femminile e quella maschile a non pensare troppo a Tokyo. Ho ascoltato in quel periodo alcuni commenti, singolari e che non condivido”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento durante l’incontro al Quirinale con la nazionale italiana di pallavolo femminile e quella maschile di rientro dal Campionato europeo. “Nei tornei ci sono anche le altre squadre – ha sottolineato Mattarella - e capita che alle volte trovino delle giornate di particolare efficacia e di particolare forma, ma voi siete stati sempre bravissimi".(Rin)