Pnrr: Bianchi, non è obbligo ma opportunità per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnrr "non può essere vissuto come una lista di obblighi dati dall'Europa. E' la nostra opportunità di ricomporre il sistema Paese". Lo ha detto il ministro all'Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenuto al webinar su edilizia scolastica e Pnrr organizzato da Dirigentiscuola. "Oltre ai fondi del Pnrr abbiamo ottenuto altre risorse dal Fondo europeo per lo Sviluppo e per la Coesione", ha spiegato sottolineando come molti degli investimenti "verranno fatti nei piccoli Comuni del Mezzogiorno". "La scuola - ha concluso il ministro - può diventare il simbolo di rinascita anche organizzativa, soprattutto nei territori dove c'è maggiore esigenza". (Rin)