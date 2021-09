Cina: titoli tecnologici in rialzo dopo rilascio Meng di Huawei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato azionario cinese, con l'indice Growth enterprise market (Gem) in rialzo oggi del due per cento, mostra prospettive di miglioramento dopo il ritorno in Cina della direttrice finanziaria di Huawei, Meng Wanzhou. Lo riferisce il quotidiano cinese "Global Times", secondo cui le azioni di Huawei, comprese quelle relative al sistema operativo HarmonyOS, all'unità automobilistica Huawei e a quella di chip HiSilicon, sono tutte in rialzo, con quelle relative ad HarmonyOS che hanno registrato il guadagno maggiore, del 5,95 per cento. Si sono apprezzati anche altri titoli tecnologici, ad esempio ArcherMind Technology Nanjing che è aumentato di oltre l'otto per cento. Le azioni di Baic BluePark New Energy hanno avuto un rialzo del dieci per cento, dopo che la società ha rilasciato una dichiarazione ufficiale annunciando che la sua controllata, Baic Bjev, ha firmato un accordo di cooperazione per il rafforzamento della collaborazione con Huawei per costruire congiuntamente i sistemi di guida autonoma Arcfox e Hi.(Cip)