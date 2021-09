Germania: Soeder (Csu), popolari non possono avanzare pretese su guida governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione cristiano-democratica (Cdu) e l'Unione cristiano-sociale (Csu) non possono avanzare “alcuna pretesa convincente” sulla guida del prossimo governo federale, dopo la sconfitta subita alle elezioni del Bundestag tenute in Germania ieri 26 settembre. È quanto affermato dal presidente della Csu, Markus Soeder, primo ministro della Baviera. Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, il voto ha visto i popolari precipitare al minimo storico del 24,1 per cento. Al riguardo, Soeder ha evidenziato che Cdu e Csu sono arrivate seconde e non prime, dopo il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) al 25,7 per cento. Questo risultato non dà ai democristiano-conservatori il diritto rivendicare la guida dell'esecutivo federale. Tuttavia, per Soeder, Cdu e Csu potrebbero invitare il Partito liberaldemocratico (Fdp) e i Verdi ad avviare i colloqui per formare un governo di coalizione. A ogni modo, ha infine evidenziato il presidente della Csu, ciò non significa “ingraziarsi a ogni costo” gli ecologisti e la Fdp. (Geb)