Roma 2021: Gualtieri, città deve favorire lavoro agile con rete di spazi co-working

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si parla di ridurre lo smart working, ma noi non siamo favorevoli a un ritorno alla situazione pre Covid. Lo smart working può migliorare la qualità del lavoro ma anche della vita delle persone. La città deve aiutare la realizzazione intelligente dello smart working, favorendo la creazione di una rete cittadina di spazi di co-working". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, in un incontro con i comitati di quartiere provenienti da tutti i municipi romani per illustrare il progetto "La città dei 15 minuti". "Significa aiutare anche la qualità del lavoro, ma anche aiutare le piccole imprese e le start up, favorire il commercio di prossimità", ha concluso. (Rer)