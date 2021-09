Nepal: Pokhara celebra Giornata mondiale turismo puntando a ritorno viaggiatori stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Nepal celebra oggi la Giornata mondiale del turismo, in particolare Pokhara, nello Stato del Gandaki, porta d’accesso e punto d’arrivo per il circuito dell’Annapurna. Dal 23 settembre il Paese non impone più la quarantena di sette giorni ai viaggiatori vaccinati contro il coronavirus da almeno 14 giorni che arrivano dall’estero, mentre l’amministrazione locale il 17 settembre ha revocato le restrizioni, due settimane dopo la fine del secondo lockdown nazionale. Circa metà degli operatori del turismo a Pokhara è vaccinata, mentre i casi attivi sono circa 780. Secondo l’Associazione alberghiera del Nepal, l’80 per cento degli alberghi della città è operativo, ma il tasso di occupazione è solo del dieci per cento perché i turisti stranieri devono ancora arrivare. Per questo il governo statale, alla vigilia della Giornata mondiale turismo, ha invitato gli ambasciatori di una decina di Paesi in visita nell’hub turistico. (segue) (Inn)