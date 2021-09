Nepal: Pokhara celebra Giornata mondiale turismo puntando a ritorno viaggiatori stranieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio del turismo del Nepal (Ntb) ha formato una task force incaricata del rilancio del settore, crollato a causa della pandemia di Covid. Il governo aveva dichiarato il 2020 anno del turismo con l’obiettivo di attrarre due milioni di visitatori in un anno, ma aveva poi dovuto rinunciare alla campagna Visit Nepal poco dopo il suo inizio. Il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp) ha sostenuto il Consiglio del turismo del Nepal nell’aiuto ai lavoratori più vulnerabili del settore, tra i quali le donne, colpiti dalla crisi pandemica con un progetto per il quale sono stati selezionati cinque luoghi: la città metropolitana di Pokhara, le municipalità rurali di Madi e Annapurna, i comuni di Khumbu Pasang Lhamu e Janakpur. (Inn)